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Прем'єра Бельгії госпіталізували після того, як він втратив свідомість під час аварії на велосипеді

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Прем'єр-міністра Бельгії Олександра де Кроо госпіталізували в суботу після того, як він втратив свідомість внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, інформує УНН посилаючись на Reuters.

Прем'єра Бельгії госпіталізували після того, як він втратив свідомість під час аварії на велосипеді

Деталі

У його офісі повідомили, що Де Кроо, який їхав велосипедом зі своїм сином неподалік свого будинку в селі за 60 кілометрів від Брюсселя, потрапив в аварію і впав з велосипеда.

47-річний Де Кроо, який ударився головою і ненадовго знепритомнів, був доставлений до найближчої лікарні Гента.

Проведені аналізи визначили, що стан прем'єр-міністра задовільний. Де Кроо, який отримав легкі травми, було виписано за кілька годин.

Було оголошено, що Де Кроо проведе неділю, відпочиваючи і аварія не вплине на його графік на найближчий тиждень.

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