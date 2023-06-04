Прем'єра Бельгії госпіталізували після того, як він втратив свідомість під час аварії на велосипеді

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У його офісі повідомили, що Де Кроо, який їхав велосипедом зі своїм сином неподалік свого будинку в селі за 60 кілометрів від Брюсселя, потрапив в аварію і впав з велосипеда.

47-річний Де Кроо, який ударився головою і ненадовго знепритомнів, був доставлений до найближчої лікарні Гента.

Проведені аналізи визначили, що стан прем'єр-міністра задовільний. Де Кроо, який отримав легкі травми, було виписано за кілька годин.

Було оголошено, що Де Кроо проведе неділю, відпочиваючи і аварія не вплине на його графік на найближчий тиждень.