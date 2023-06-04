Премьера Бельгии госпитализировали после того, как он потерял сознание во время аварии на велосипеде

Детали

В его офисе сообщили, что Де Кроо, который ехал на велосипеде со своим сыном недалеко от своего дома в деревне в 60 километрах от Брюсселя, попал в аварию и упал с велосипеда.

47-летний Де Кроо, который ударился головой и ненадолго потерял сознание, был доставлен в ближайшую больницу Гента.

Проведенные анализы определили, что состояние премьер-министра удовлетворительное. Де Кроо, получивший лёгкие травмы, был выписан через несколько часов.

Было объявлено, что Де Кроо проведет воскресенье, отдыхая и авария не повлияет на его график на ближайшую неделю.