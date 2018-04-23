Прем’єр Вірменії пішов у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Прем’єр Вірменії Серж Саргсян, через якого у країні другий тиждень не вщухають протести подав у відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Новости Армении.
Прем’єр Вірменії Серж Саргсян, через якого у країні другий тиждень не вщухають протести подав у відставку.
Як повідомляв УНН, 22 квітня в Єревані пройшов мітинг проти колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна, 17 квітня обраного прем’єр-міністром.
За оцінками поліції, у ньому взяли участь 35 тисяч осіб, за оцінками опозиції — 160 тисяч. Цей мітинг став наймасовішим за 10 днів акцій проти Саргсяна, якого учасники протесту звинувачують у неефективному управлінні економікою. Акції проти прем’єра очолив депутат парламенту, глава опозиційної фракції “Елк” Нікол Пашинян.
Сьогодні до активістів приєдналися студенти і оголосили стайк.