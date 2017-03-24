Прем'єр: уряд вже цього року перегляне розмір пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Пенсійна реформа дасть можливість побудувати бездефіцитну пенсійну систему в країні та вже у цьому році переглянути розмір пенсії в Україні, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Наступний наш крок - підвищення пенсій українцям. Це можливо зробити, коли ми проведемо у цій залі, я сподіваюся, найближчим часом, найближчими місяцями повноцінну пенсійну реформу. Це дасть можливість побудувати бездефіцитну, справедливу пенсійну систему і це дасть можливість нам з вами вже у цьому році переглянути розмір пенсії", - наголосив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Глава Уряду припускає, що пенсійна реформа стане об'єктом "атаки популістів" та закликає політичні сили підтримати нову систему, щоб "вона працювала на користь мільйонів українських громадян".
Коментуючи заклики деяких політичних сил щодо підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч грн, прем'єр-міністр зазначив, що підтримує таке рішення, але воно має відповідати можливостям економіки.
"Я не хочу 5 [тисяч гривень мінімальної заробітної плати] - я хочу 10 [тисяч гривень]. Я хотів би, щоби люди отримували достойну заробітну плату, але треба дивитися на реальну можливість економіки і приватного сектору. Але всьому свій час", - наголосив Глава Уряду.
Нагадаємо, що раніше прем'єр запевнив, що місцевим бюджетам не загрожує скасування "тютюнового" акцизу.