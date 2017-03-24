Премьер: Правительство уже в этом году пересмотрит размер пенсий

"Следующий наш шаг - повышение пенсий украинцам. Это возможно сделать, когда мы проведем в этом зале, я надеюсь, в ближайшее время, в ближайшие месяцы полноценную пенсионную реформу. Это даст возможность построить бездефицитную, справедливую пенсионную систему и это позволит нам с вами уже в этом году пересмотреть размер пенсий", - подчеркнул Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Глава Правительства предполагает, что пенсионная реформа станет объектом "атаки популистов" и призывает политические силы поддержать новую систему, чтобы "она работала в пользу миллионов украинских граждан".

Комментируя призывы некоторых политических сил о повышении минимальной заработной платы до 5000 грн, Премьер-министр отметил, что поддерживает такое решение, но оно должно соответствовать возможностям экономики.

"Я не хочу 5 (тысяч гривен минимальной заработной платы) - я хочу 10 (тысяч гривен). Я хотел бы, чтобы люди получали достойную заработную плату, но надо смотреть на реальную возможность экономики и частного сектора. Но всему свое время", - подчеркнул Глава Правительства.

Напомним, что ранее Премьер заверил, что местным бюджетам не грозит отмена "табачного" акциза.