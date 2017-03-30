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Прем'єр: уряд підтримуватиме бізнес, який створює додану вартість в Україні

Київ • УНН

 • 7916 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Уряд України готовий підтримати бізнес, який створює додаткову вартість всередині країни, і намагається максимально сприяти успіху інвестування в українську економіку, запроваджуючи необхідні механізми розвитку всього ланцюга виробництва, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

“Я би хотів, щоби ваші інвестиції були успішними. Я би хотів, щоб ви поглиблювали переробку і створювали додану вартість в Україні. У цьому контексті ми готові вас супроводжувати і відганяти від вас „нечисть“, яка ще можливо залишилася — людей, що заважають економічному зростанню, в тому числі з контролюючих структур”, — сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у розмові з житомирськими підприємцями.

Глава Уряду підкреслив, що забезпечення економічного зростання — головний пріоритет Уряду. Саме тому вже створена ціла низка інституцій, що опікуються економічними процесами. Йдеться про Офіс залучення та підтримки інвестицій, що супроводжує інвестпроекти, Національний комітет з промислового розвитку, діяльність якого спрямована на відновлення кооперації між промисловими підприємствами, та Офіс з просування експорту.

“Ці три інституції, які ми створили, якраз покликані кожен вирішити свій ланцюг — інвестиції в економіку, відродження промисловості і підтримка експорту”, — сказав В.Гройсман.

Він додав, що Україна володіє багатьма технологіями, які можна впроваджувати й розвивати. І треба, з одного боку, підтримати цей розвиток, а з іншого — допомогти завойовувати нові ринки, щоб бізнес відчув, що “він не на одинці”, що на нього в доброму сенсі працюють посольства й вітчизняні торговельні місії.

Як повідомляв УНН, Мінфін із НБУ відпрацьовують механізм виділення 15 млрд грн на ремонт доріг.

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