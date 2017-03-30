Премьер: правительство будет поддерживать бизнес, который создает добавленную стоимость в Украине

"Я бы хотел, чтобы ваши инвестиции были успешными. Я бы хотел, чтобы вы углубляли переработку и создавали добавленную стоимость в Украине. В этом контексте мы готовы вас сопровождать и отгонять от вас "нечисть", которая еще возможно осталась - людей, мешающих экономическому росту, в том числе из контролирующих структур ", - сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в разговоре с житомирскими предпринимателями.

Глава Правительства подчеркнул, что обеспечение экономического роста - главный приоритет правительства. Именно поэтому уже создан целый ряд институтов, занимающихся экономическими процессами. Речь идет об Офисе привлечения и поддержки инвестиций, который опекается инвестпроектами, Национальном комитете по промышленному развитию, деятельность которого направлена ​​на восстановление кооперации между промышленными предприятиями и Офисе по продвижению экспорта.

"Эти три учреждения, которые мы создали, как раз призваны каждый решить свою цепь - инвестиции в экономику, возрождение промышленности и поддержка экспорта", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что Украина обладает многими технологиями, которые можно внедрять и развивать. И надо, с одной стороны, поддержать это развитие, а с другой - помочь завоевывать новые рынки, чтобы бизнес почувствовал, что "он не в одиночку", что на него в хорошем смысле работают посольства и отечественные торговые миссии.

Как сообщал УНН, Минфин с НБУ отрабатывают механизм выделения 15 млрд грн на ремонт дорог.