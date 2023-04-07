Прем'єр України відвідає Канаду у пошуках додаткових озброєнь для контрнаступу – Globe and Mail
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль планує відвідати Канаду для пошуку постачання боєприпасів та бронетехніки для контрнаступу проти вторгнення російських військ, повідомило у п'ятницю видання Globe and Mail, пише УНН.
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Шмигаль сказав в інтерв'ю канадській газеті, що його не турбує відсутність нової військової допомоги, виділеної Україні у федеральному бюджеті Канади, і він сподівається, що країна надасть більше допомоги.
«Тепер нам потрібна важка бронетехніка. І нам потрібно більше артилерійських снарядів: боєприпаси для гаубиць та боєприпаси для танків», — сказав Шмигаль. «Це важливо для організації нашого контрнаступу».
Шмигаль відвідає Канаду найближчими тижнями, повідомляє Globe and Mail, додаючи, що з міркувань безпеки київський уряд не розголошує дату поїздки.
Видання заявило, що Україна також хотіла б, щоб Канада запропонувала страхування військових ризиків канадським компаніям, які інвестують в Україну для підтримки реконструкції та іноземних інвестицій.
«Тому, якщо канадська компанія вирішить інвестувати гроші в Україну, ми проситимемо уряд Канади створити якийсь механізм для підтримки канадських інвестицій», - сказав Шмигаль.
Додамо
Цього року Україна зіткнулася з безпрецедентним бюджетним дефіцитом через різке збільшення військових видатків на боротьбу із вторгненням росії.
Ліберальний уряд канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо був одним із найактивніших міжнародних прихильників України та надав фінансову, військову та іншу допомогу на суму понад 5 мільярдів канадських доларів (3,70 мільярда доларів).