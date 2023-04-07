Прем'єр України відвідає Канаду у пошуках додаткових озброєнь для контрнаступу – Globe and Mail

ukru
Ексклюзив
15:02 • 61475 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 106726 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 133842 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 289537 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 198706 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 182180 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 295526 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 457036 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347572 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357839 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.2 м/с
87 %
747 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 203856 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 167450 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 166823 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 122518 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 78601 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 289481 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 295497 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 521626 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 654641 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 677121 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 54506 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 78601 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 166823 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 203856 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 210959 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Прем'єр України відвідає Канаду у пошуках додаткових озброєнь для контрнаступу – Globe and Mail

Прем'єр України відвідає Канаду у пошуках додаткових озброєнь для контрнаступу – Globe and Mail

Київ • УНН

 • 883498 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль планує відвідати Канаду для пошуку постачання боєприпасів та бронетехніки для контрнаступу проти вторгнення російських військ, повідомило у п'ятницю видання Globe and Mail, пише УНН.

Деталі

Шмигаль сказав в інтерв'ю канадській газеті, що його не турбує відсутність нової військової допомоги, виділеної Україні у федеральному бюджеті Канади, і він сподівається, що країна надасть більше допомоги.

«Тепер нам потрібна важка бронетехніка. І нам потрібно більше артилерійських снарядів: боєприпаси для гаубиць та боєприпаси для танків», — сказав Шмигаль. «Це важливо для організації нашого контрнаступу».

Шмигаль відвідає Канаду найближчими тижнями, повідомляє Globe and Mail, додаючи, що з міркувань безпеки київський уряд не розголошує дату поїздки.

Видання заявило, що Україна також хотіла б, щоб Канада запропонувала страхування військових ризиків канадським компаніям, які інвестують в Україну для підтримки реконструкції та іноземних інвестицій.

«Тому, якщо канадська компанія вирішить інвестувати гроші в Україну, ми проситимемо уряд Канади створити якийсь механізм для підтримки канадських інвестицій», - сказав Шмигаль.

Додамо

Цього року Україна зіткнулася з безпрецедентним бюджетним дефіцитом через різке збільшення військових видатків на боротьбу із вторгненням росії.

Ліберальний уряд канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо був одним із найактивніших міжнародних прихильників України та надав фінансову, військову та іншу допомогу на суму понад 5 мільярдів канадських доларів (3,70 мільярда доларів).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59