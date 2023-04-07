Премьер Украины посетит Канаду в поисках дополнительных вооружений для контрнаступления - Globe and Mail
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль планирует посетить Канаду для поиска поставок боеприпасов и бронетехники для контрнаступления против вторжения российских войск, сообщило в пятницу издание Globe and Mail, пишет УНН.
Детали
Шмыгаль сказал в интервью канадской газете, что его не беспокоит отсутствие новой военной помощи, выделенной Украине в федеральном бюджете Канады, и он надеется, что страна предоставит больше помощи.
«Теперь нам нужна тяжелая бронетехника. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасы для гаубиц и боеприпасы для танков», — сказал Шмыгаль. «Это важно для организации нашего контрнаступления».
Шмыгаль посетит Канаду в ближайшие недели, сообщает Globe and Mail, добавляя, что из соображений безопасности киевское правительство не разглашает дату поездки.
Издание заявило, что Украина также хотела бы, чтобы Канада предложила страхование военных рисков канадским компаниям, которые инвестируют в Украину для поддержки реконструкции и иностранных инвестиций.
«Поэтому, если канадская компания решит инвестировать деньги в Украину, мы будем просить правительство Канады создать какой-то механизм для поддержки канадских инвестиций», - сказал Шмыгаль.
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В этом году Украина столкнулась с беспрецедентным бюджетным дефицитом из-за резкого увеличения военных расходов на борьбу с вторжением россии.
Либеральное правительство канадского премьер-министра Джастина Трюдо было одним из самых активных международных сторонников Украины и предоставило финансовую, военную и другую помощь на сумму более 5 миллиардов канадских долларов (3,70 миллиарда долларов).