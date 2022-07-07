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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Прем'єр: Румунія зможе забезпечити постачання газу до України

Прем'єр: Румунія зможе забезпечити постачання газу до України

Київ • УНН

 • 228273 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Румунський прем'єр Ніколає Чуке заявив, що Румунія після запуску інтерконектора з Греції до Болгарії зможе забезпечити поставки газу і до України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Digi24.

Деталі

Чуке під час візиту до Греції з нагоди запуску інтерконектора заявив, що цей трубопровід надзвичайно важливий для газотранспортної мережі Європи.

Цитата

"В принципі, цей інтерконектор забезпечить газопостачання як Болгарії, так і Румунії. І, звичайно ж, ми зможемо забезпечити газопостачання наших східних партнерів, України та Молдови", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Енергетичний безвіз із ЄС запрацював: Україна розпочала експорт електроенергії до Румунії

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