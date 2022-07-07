Прем'єр: Румунія зможе забезпечити постачання газу до України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Румунський прем'єр Ніколає Чуке заявив, що Румунія після запуску інтерконектора з Греції до Болгарії зможе забезпечити поставки газу і до України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Digi24.
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Чуке під час візиту до Греції з нагоди запуску інтерконектора заявив, що цей трубопровід надзвичайно важливий для газотранспортної мережі Європи.
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"В принципі, цей інтерконектор забезпечить газопостачання як Болгарії, так і Румунії. І, звичайно ж, ми зможемо забезпечити газопостачання наших східних партнерів, України та Молдови", - сказав він.
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