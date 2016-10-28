Прем'єр привітав українців з Днем визволення України від фашистських загарбників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав українців з нагоди 72-ї річниці визволення України від нацистських загарбників. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
“Визволення України від нацистських загарбників завершилося 72 роки тому, 28 жовтня 1944 р. нашу землю залишив останній гітлерівський підрозділ. Нацистська окупація, яка на українські терени прийшла 1 вересня 1939 р. та тривала до жовтня 1944 р., завдала непоправних втрат. Загальні демографічні втрати України (загиблі у боях, військовополонені, мирне населення, померлі від голоду, хвороб, депортовані, вимушені емігранти) становили близько 14,5 млн осіб. Майже 700 міст і 28 тис. сіл зруйновано. Матеріальні втрати України в цінах 1941 року становили 285 млрд рублів. У Другій світовій війні загинув кожен п’ятий українець — це понад 10 млн осіб”, — наголосив Прем'єр-міністр України В.Гройсман.
За словами В.Грйосмана, українське суспільство гідно вшановує тих, хто віддав своє життя за нашу країну та майбутні покоління, брав активну участь у повоєнній відбудові — підіймав із попелища міста, селища, підприємства, повертав країну до нормального і повноцінного життя.
Водночас, очільнику уряду наголосив, що і сьогодні смертельна небезпека прийшла на терени України, але вже із сходу.
“Ми стали свідками безпрецедентної агресії, посягань на незалежність та територіальну цілісність держави, загибелі тисячі наших громадян і захисників від рук російських терористів на Донбасі”, — наголосив В.Грйосман.
В.Гройсман висловив переконання, що українське суспільство з гідністю здолає цей складний етап. Всупереч усім зовнішнім загрозам і внутрішнім викликам разом ми вистоїмо, як вистояли наші захисники у 1944 році і принесли перемогу.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко привітав українців з Днем визволення України від фашистських загарбників.