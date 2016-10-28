Премьер поздравил украинцев с Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков

"Освобождение Украины от нацистских захватчиков завершилось 72 года назад, 28 октября 1944 нашу землю покинуло последние гитлеровское подразделение. Нацистская оккупация, которая на украинскую территорию пришла 1 сентября 1939 года и продолжалась до октября 1944 года, нанесла непоправимый ущерб. Общие демографические потери Украины (погибшие в боях, военнопленные, мирное население, умершие от голода, болезней, депортированные, вынужденные эмигранты) составляли около 14,5 миллионов человек. Почти 700 городов и 28 тыс. сел разрушены. Материальные потери Украины в ценах 1941 года составили 285 млрд рублей. Во Второй мировой войне погиб каждый пятый украинец - это более 10 млн человек ", - подчеркнул Премьер-министр Украины В.Гройсман.

По словам В.Гройсмана, украинское общество достойно чтит тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну и будущие поколения, принимал активное участие в послевоенном восстановлении - поднимал с пепелища города, поселки, предприятия, возвращал страну к нормальной и полноценной жизни.

В то же время, главе правительства подчеркнул, что и сегодня смертельная опасность пришла на территорию Украины, но уже с востока.

"Мы стали свидетелями беспрецедентной агрессии, посягательств на независимость и территориальную целостность государства, гибели тысяч наших граждан и защитников от рук российских террористов на Донбассе", - подчеркнул В.Гройсман.

В.Гройсман убежден, что украинское общество с достоинством преодолеет этот сложный этап. Вопреки всем внешним угрозам и внутренним вызовам вместе мы выстоим, как выстояли наши защитники в 1944 году и принесли победу.

Как сообщал УНН, П.Порошенко поздравил украинцев с Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков.