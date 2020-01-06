Прем'єр побажав українцям смачної куті на Різдво
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук привітав українців з Різдвом Христовим, побажавши миру та злагоди, а також смачної куті. Про це йдеться у привітанні очільника уряду на його сторінці у Facebook, передає УНН.
"Щиро вітаю із Різдвом! Бажаю кожному українцю, де б ви не були сьогодні: вдома за сімейним столом, на роботі, у далекій подорожі або на службі, захищаючи нашу Батьківщину, — відчути різдвяну радість, турботу та затишок! Хай у кожному домі панує мир та злагода. А Різдво подарує усім нам силу, віру і натхнення на новий рік. Смачної вам куті!" - вказав Прем'єр.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим, побажавши, аби рік був щедрим на здійснені сподівання й дива, а також, щоб запанувала злагода і настав мир у кожній родині.