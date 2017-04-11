Прем'єр переконаний, що уряду вдасться провести ефективний продаж ОПЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що уряду вдасться провести ефективний продаж Одеського припортового заводу. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на підсумковій прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Я бачу те, що ми можемо провести ефективний продаж Одеського припортового заводу", - вважає він.
В.Гройсман нагадав, що двічі Фонд держмайна здійснив неефнктивну роботу щодо підготовки на приватизацію ОПЗ.
Нагадаємо, ОПЗ повторно виставлять на продаж у грудні.
Як повідомляв УНН, уряд сподівається розпочати приватизацію держпідприємств до липня.