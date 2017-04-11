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Прем'єр переконаний, що уряду вдасться провести ефективний продаж ОПЗ

Київ • УНН

 • 9336 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що уряду вдасться провести ефективний продаж Одеського припортового заводу. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на підсумковій прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Я бачу те, що ми можемо провести ефективний продаж Одеського припортового заводу", - вважає він.

В.Гройсман нагадав, що двічі Фонд держмайна здійснив неефнктивну роботу щодо підготовки на приватизацію ОПЗ.

Нагадаємо, ОПЗ повторно виставлять на продаж у грудні.

Як повідомляв УННуряд сподівається розпочати приватизацію держпідприємств до липня.

Українські Національні Новини

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