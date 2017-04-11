Премьер убежден, что правительству удастся провести эффективную продажу ОПЗ

"Я вижу то, что мы можем провести эффективные продажи Одесского припортового завода", - считает он.

В.Гройсман напомнил, что Фонд госимущества дважды совершил неефнктивну работу по подготовке на приватизацию ОПЗ.

Напомним, ОПЗ повторно выставят на продажу в декабре .

Как сообщал УНН, правительство надеется начать приватизацию госпредприятий до июля .