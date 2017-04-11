Премьер убежден, что правительству удастся провести эффективную продажу ОПЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что правительству удастся провести эффективную продажу Одесского припортового завода. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Я вижу то, что мы можем провести эффективные продажи Одесского припортового завода", - считает он.
В.Гройсман напомнил, что Фонд госимущества дважды совершил неефнктивну работу по подготовке на приватизацию ОПЗ.
Напомним, ОПЗ повторно выставят на продажу в декабре .
Как сообщал УНН, правительство надеется начать приватизацию госпредприятий до июля .