Прем'єр очікує, що СБУ ліквідує управління з боротьби з економічною злочинністю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Служба безпеки України має ліквідувати управління з боротьби з економічною злочинністю. Такого кроку від СБУ чекає прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє УНН.
"Ми провели засідання уряду і ухвалили рішення про ліквідацію УБЕЗу. Це ще незавершений процес, але це вже перші сильні кроки, які вказують на те, що правоохоронні органи повинні змінити своє ставлення до бізнесу. Ми очікуємо, що Служба безпеки України зробить так само, як мінімум, на рівні тих практик, які існують зараз", - сказав він.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував ліквідувати департамент захисту економіки Національної поліції України, а також заявив про необхідність ліквідації підрозділи розслідування економічних злочинів у СБУ, в МВС і в податковій.