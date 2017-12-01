Прем'єр: на субсидії наступного року виділять 64,3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У доопрацьованому проекті Державного бюджету на 2018 рік передбачається виділити на субсидії 64,3 млрд грн. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми передбачаємо 64,3 млрд грн для родин, які мають право і потребу у субсидіях, а також майже 60 млрд грн для підтримки малозабезпечених сімей", - сказав він.
Як повідомляв УНН, з початку року субсидії призначено 8163,1 тис. домогосподарствам, що на 2525 тис., або на 44,8%, більше порівняно з відповідним періодом 2016 року.