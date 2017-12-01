Премьер: на субсидии в следующем году выделят 64,3 млрд грн

"Мы предполагаем 64,3 млрд грн для семей, имеющих право и потребность в субсидиях, а также почти 60 млрд грн для поддержки малообеспеченных семей", - сказал он.

Как сообщал УНН, с начала года субсидии назначены 8163,1 тыс. домохозяйствам, что на 2525 тыс., или на 44,8% больше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.