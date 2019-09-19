Прем'єр: на наступному тижні маємо намір змінити керівництво Державного земельного кадастру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Кабмін на наступному тижні планує змінити керівництво Державного земельного кадастру України. Про це сьогодні на конференції присвяченій земельній реформі, повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
“На наступному тижні ми маємо намір повністю змінити керівництво державного земельного кадастру. Поки такі люди там працюють, про жодні реформи йтися не може. Ми виходимо з того, що там будуть працювати потенційні чесні люди”, — сказав Гончарук.
Нагадаємо, у наступні місяці в Україні планують тотально оновити керівництво центральних органів виконавчої влади, що дасть можливість ефективно боротися з корупцією.