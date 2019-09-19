Премьер: на следующей неделе намерены сменить руководство Государственного земельного кадастра
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Кабмин на следующей неделе планирует сменить руководство Государственного земельного кадастра Украины. Об этом сегодня на конференции, посвященной земельной реформе, сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
“На следующей неделе мы намерены полностью сменить руководство государственного земельного кадастра. Пока такие люди там работают, о каких реформах речь идти не может. Мы исходим из того, что там будут работать потенциальные честные люди”, — сказал Гончарук.
Напомним, в последующие месяцы в Украине планируют тотально обновить руководство центральных органов исполнительной власти, что позволит эффективно бороться с коррупцией.