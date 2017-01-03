Прем'єр-міністра Ізраїлю допитали у зв'язку з підозрами в корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Поліція Ізраїлю завершила допит прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу у зв’язку з підозрами в корупції, передає УНН з посиланням на телеканал i24.
За даними телеканалу, допит тривав близько 3 годин.
Нагадаємо, Б.Нетаньяху і членів його сім’ї підозрюють в отриманні подарунків від бізнесменів вартістю в сотні тисяч шекелів. Поліція вже допитала як свідків в Ізраїлі, так і за кордоном. Повідомляється, що одним з них став давній друг прем’єра — підприємець Рон Лаудер.