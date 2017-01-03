Прем'єр-міністра Ізраїлю допитали у зв'язку з підозрами в корупції

За даними телеканалу, допит тривав близько 3 годин.

Нагадаємо, Б.Нетаньяху і членів його сім’ї підозрюють в отриманні подарунків від бізнесменів вартістю в сотні тисяч шекелів. Поліція вже допитала як свідків в Ізраїлі, так і за кордоном. Повідомляється, що одним з них став давній друг прем’єра — підприємець Рон Лаудер.