Прем’єр-міністр зустрівся з групою послів Північних та Балтійських країн в Україні

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з групою Надзвичайних і Повноважних Послів Північних та Балтійських країн в Україні обговорювалися питання співпраці у різних галузях економіки та протидії викликам, з якими стикнувся увесь світ через поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий портал.