Прем’єр-міністр зустрівся з групою послів Північних та Балтійських країн в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з групою Надзвичайних і Повноважних Послів Північних та Балтійських країн в Україні обговорювалися питання співпраці у різних галузях економіки та протидії викликам, з якими стикнувся увесь світ через поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий портал.
“Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з групою Надзвичайних і Повноважних Послів Північних та Балтійських країн в Україні. Серед яких, Тобіас Тиберг, Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні, Уле Т. Хорпестад, Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Норвегія в Україні, Пяйві Лайне, Надзвичайний та Повноважний Посол Фінляндської Республіки в Україні, Каймо Кууск, Надзвичайний та Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні, Тадас Вальоніс, Тимчасово Повірений у справах Литовської Республіки в Україні, та Едвінс Северс, заступник Голови Місії Посольства Латвії в Україні”, — сказано у повідомленні.
Під час зустрічі, яка відбулася у п’ятницю, 3 квітня, також був присутній Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко.
Денис Шмигаль подякував дипломатам за підтримку України та поінформував про кроки, які Уряд вживає щодо протидії поширення коронавірусу. Зокрема, що від 6 квітня на період карантину в країні діятимуть більш жорсткі обмежувальні заходи. Він зазначив, що при ухваленні цього рішення спирались на досвід європейських країн.
“Коронавірус — головний виклик для всього світу. Але ми як Уряд не збираємось змінювати курс та продовжуємо реформи. Зокрема, це стосується реформи децентралізації, реформи державного управління та реформи охорони здоров’я”, — зазначив очільник Уряду.
Українська сторона також порушила питання щодо недопущення послаблення санкційного тиску на РФ через епідемію коронавірусу.
Крім того, сторони домовилися поглиблювати співпрацю в енергетичній сфері.
Нагадаємо, у межах регулярного діалогу відбулася чергова зустріч керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака з послами країн Групи семи (G7) та Головою Представництва Європейського Союзу в Україні.