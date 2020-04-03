Премьер-министр встретился с группой послов Северных и Балтийских стран в Украине

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с группой Чрезвычайных и Полномочных послов Северных и Балтийских стран в Украине обсуждались вопросы сотрудничества в различных отраслях экономики и противодействия вызовам, с которыми столкнулся весь мир из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.