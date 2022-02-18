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Шахед-136

Прем'єр-міністр Японії закликав Путіна до дипломатії та деескалації

Прем'єр-міністр Японії закликав Путіна до дипломатії та деескалації

Київ • УНН

 • 17938 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провів телефонні перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним. Він закликав президента РФ до дипломатії і деескалації по відношенню до України. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Japan times.

Деталі

Прем’єр-міністр наголосив, що Японія виступає проти застосування сили і буде продовжувати стежити за українсько-російською ситуацією з “серйозною стурбованістю”. Він пообіцяв, що Японія, яка ініціювала телефонні переговори, “продовжить наполегливі дипломатичні зусилля з ослаблення напруженості”.

За словами Кісіди, Путін запевнив японського лідера, що Росія не має наміру вторгатися в Україну. Також президент РФ виклав позицію Росії щодо ситуації, але не став вдаватися в подробиці.

За його словами, Японія координуватиме свої дії з іншими розвиненими країнами “Великої сімки” і при необхідності вживе відповідних заходів. При цьому він не уточнив, які саме санкції обговорював з Путіним.

Наголошується, що в разі російського вторгнення Японія розглядає можливість введення санкцій одночасно з “Великою сімкою”, але “цей крок може призвести до подальшого глухого кута в їх переговорах щодо двосторонньої угоди”.

“Ситуація в Україні вкрай напружена. Якщо ми дозволимо змінити статус-кво силою, це пошле невірний сигнал не тільки Європі, а й Азії та решті світу”, — сказав Кісіда.

Він додав, що Японія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України на тлі зосередження Росією збройних сил.

Нагадаємо 

Японія готова надати Україні екстрений кредит на суму щонайменше 100 млн доларів.

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