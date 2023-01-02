Прем'єр-міністр Японії планує запросити Зеленського на саміт G7 - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо хоче запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7, що відбудеться у Хіросімі 19-21 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nikkei.
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"Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який головує на цьогорічному саміті G7, координує запрошення на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначається, Японія як країна-голова Групи семи хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо війни росії проти України. Виступ Зеленського познайомить лідерів "сімки" із поточною ситуацією.
Планується обговорити питання продовольчої та енергетичної безпеки, що виникли в результаті російського вторгнення.
"Реагування на ситуацію в Україні є найважливішим завданням для G7 і в 2023 році. На саміті у відеоформаті в грудні минулого року лідери G7 домовилися продовжити координацію для додаткової підтримки протиповітряної оборони України", - йдеться в повідомленні.
Для Токіо, як пише видання, координація дії G7 у цьому питанні є важливим кроком у підготовці до можливого конфлікту навколо Тайваню. У Японії вважають, що у разі такого конфлікту вона виявиться в нього безпосередньо втягнута, і розраховують на оперативну жорстку відповідь Китаю спільно зі США та Європою аналогічно до того, як це було зроблено щодо рф.
Доповнення
Крім України для участі в саміті G7 планується також запросити прем'єра Індії Нарендру Моді, який цього року головує в G20, і президента Індонезії Джоко Відодо.
Нагадаємо
Україна на саміті G7 окреслила свої плани на 2023 рік.