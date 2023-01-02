Премьер-министр Японии планирует пригласить Зеленского на саммит G7 - СМИ

Цитата

"Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который председательствует на саммите G7, координирует приглашение на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, Япония как страна-председатель Группы семи хочет создать условия для интенсивных дискуссий о войне россии против Украины. Выступление Зеленского познакомит лидеров "семерки" с текущей ситуацией.

Планируется обсудить вопросы продовольственной и энергетической безопасности, возникшие в результате российского вторжения.

"Реагирование на ситуацию в Украине является важнейшей задачей для G7 и в 2023 году. На саммите в видеоформате в декабре прошлого года лидеры G7 договорились продолжить координацию по дополнительной поддержке противовоздушной обороны Украины", - говорится в сообщении.

Для Токио, как пишет издание, координация действия G7 в этом вопросе является важным шагом в подготовке к возможному конфликту вокруг Тайваня. В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно вовлечена, и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китая совместно с США и Европой аналогично тому, как это было сделано в отношении россии.

Дополнение

Кроме Украины для участия в саммите G7 планируется также пригласить премьера Индии Нарендру Моди, председательствующего в этом году в G20, и президента Индонезии Джоко Видодо.

Напомним

Украина на саммите G7 очертила свои планы на 2023 год.