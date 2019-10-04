Прем'єр-міністр Японії назвав умови для "розквіту" відносин з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив про намір привести до “розквіту” потенціал російсько-японських відносин, передає Tokyo Shimbun, передає УНН.
Для цього, за словами Абе, необхідно вирішити територіальні питання і укласти мирний договір на основі радянсько-японської декларації 1956 року. Він також вказав на просування спільної економічної діяльності з Росією на островах Південних Курил, які Японія називає “північними територіями”.
На початку вересня Абе зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним на Східному економічному форумі у Владивостоці (ВЕФ). За підсумками зустрічі лідери відзначили, що планують продовжувати переговори щодо укладення мирного договору.
Токіо і Москва досі не можуть укласти угоду за підсумками Другої світової війни через суперечку з приводу приналежності чотирьох Південних Курильських островів: островів Кунашир, Шикотан, Ітуруп і гряди Хабомаї. Ці території Японія вважає своїми “північними територіями”. Росія неодноразово заявляла, що не збирається “спускати російський прапор” на Курилах.
Як писав УНН раніше, Росія “в ексклюзивному порядку пішла на безвізове відвідування японцями Курильських островів і на цьому фоні дивно”, що Токіо не видає візи жителям анексованого Москвою Криму. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пленарному засіданні Східного економічного форуму (СЕФ).