Премьер-министр Японии назвал условия для "расцвета" отношений с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении привести к “расцвету” потенциал российско-японских отношений, передает Tokyo Shimbun, передает УНН.
Для этого, по словам Абэ, необходимо решить территориальные вопросы и заключить мирный договор на основе советско-японской декларации 1956 года. Он также указал на продвижение совместной экономической деятельности с Россией на островах Южных Курил, которые Япония называет “северными территориями”.
В начале сентября Абэ встретился с президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке (ВЭФ). По итогам встречи лидеры отметили, что планируют продолжать переговоры по заключению мирного договора.
Токио и Москва до сих пор не могут заключить соглашение по итогам Второй мировой войны из-за спора по поводу принадлежности четырех Южных Курильских островов: островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. Эти территории Япония считает своими “северными территориями”. Россия неоднократно заявляла, что не собирается “спускать российский флаг” на Курилах.
Как писал УНН ранее, Россия “в эксклюзивном порядке пошла на безвизовое посещение японцами Курильских островов и на этом фоне странно”, что Токио не выдает визы жителям аннексированного Москвой Крыма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).