Прем’єр-міністр Швеції: причини для санкцій проти РФ існують, тому вони мають залишатись
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Санкції ЄС щодо Російської Федерації мають залишатись, допоки існують причини цих санкцій — анексія Криму і конфлікт на Донбасі. Про це заявив Прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
“Щодо засідання Ради (ЄС) наступного тижня, позиція Швеції є незмінною: санкції були введені з певних причин — конфлікт на Сході та анексія Криму. Допоки причини цих санкції існують, санкції будуть продовжені. Існує лише один шлях, коли ці санкції можна скасувати, це є дуже важливим для системи європейської безпеки. В довгостроковій перспективі це також стосується всіх європейських країн”, — сказав Левен.
З його слів, для всіх країн є важливим захищати європейську систему безпеки, і також міжнародне право.
“Тому ми вважаємо, що причини для санкцій існують, і вони мають залишатись”, — додав прем’єр-міністр Швеції.
Як писав УНН, Зеленський подякував прем’єр-міністру Швеції за допомогу у впровадженні реформ в Україні.