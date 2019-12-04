Премьер-министр Швеции: причины для санкций против РФ существуют, поэтому они должны оставаться

“О заседании Совета (ЕС) на следующей неделе, позиция Швеции является неизменной: санкции были введены по определенным причинам — конфликт на Востоке и аннексия Крыма. Пока причины этих санкции существуют, санкции будут продолжены. Существует только один путь, когда эти санкции можно отменить, это очень важно для системы европейской безопасности. В долгосрочной перспективе это также касается всех европейских стран”, — сказал Левен.

По его словам, для всех стран является важным защищать европейскую систему безопасности, и также международное право.

“Поэтому мы считаем, что причины для санкций существуют, и они должны оставаться”, — добавил премьер-министр Швеции.

Как писал УНН, Зеленский поблагодарил премьер-министру Швеции за помощь во внедрении реформ в Украине.