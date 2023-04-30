Прем'єр-міністр Польщі розповів про підсилення кордону поблизу російської Калінінградської області
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький розповів про дії, які спрямовані на зміцнення державного кордону з росією. Глава уряду відвідав місто Бартошиці, яке розташоване поблизу кордону з Калінінградською областю, повідомляє Польське радіо, передає УНН.
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"На всій прикордонній смузі ми будемо споруджувати фізичні та електронні загороджувальні засоби. Це так звана периметрія. Також ми посилюватимемо присутність прикордонної служби, всіх інших служб. Це вже зроблено, але ми будемо продовжувати весь той процес", - сказав Моравєцький.
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Також прем'єр-міністр Польщі додав, що присутність польського війська в прикордонних районах відновлюється. Це частина покращення безпеки в цих регіонах.
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У суботу влада Варшави почала вилучати на користь держави будівлі середньої школи при російському посольстві.