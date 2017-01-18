Прем’єр-міністр Молдови запевнив, що його країна хоче вступити у ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп висловив невдоволення заявою президента Ігоря Додона про те, що Молдова може відкласти торговельну угоду з Європейським союзом. Про це він повідомив The Associated Press, передає УНН.
За словами прем'єр-міністра, конституція Молдови не дозволяє президенту оголошувати та приймати подібні рішення, які П.Філіп назвав “чистою риторикою”. Він наголосив, що проєвропейський уряд не приймає будь-яких втручань І.Додона з питань, що виходять за межі його повноважень.
“Навпаки, ми прискоримо виконання взятих на себе зобов’язань. Угода про асоціацію є частиною нашої програми правління, це один із стратегічних напрямків країни... і ми проведемо реформи і покращимо добробут громадян”, — наголосив П.Філіп.
Як повідомляв УНН, Ігор Додон під час візиту до Москви заявив, що Молдова може анулювати укладену в 2014 році угоду про асоціацію з ЄС для ухвалення “дорожньої карти” співпраці з Євразійським економічним співтовариством.
За його словами, угода з Євросоюзом не дала Молдові жодних плюсів.