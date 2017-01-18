Премьер-министр Молдовы заверил, что его страна хочет вступить в ЕС

По словам премьер-министра, конституция Молдовы не позволяет президенту объявлять и принимать подобные решения, которые П.Филип назвал "чистой риторикой". Он отметил, что проевропейское правительство не принимает каких-либо вмешательств И.Додона по вопросам, выходящим за пределы его полномочий.

"Наоборот, мы ускорим выполнение взятых на себя обязательств. Соглашение об ассоциации является частью нашей программы правления, это одно из стратегических направлений страны... и мы проведем реформы и улучшим благосостояние граждан", - подчеркнул П.Филип.

Как сообщал УНН, Игорь Додон во время визита в Москву заявил, что Молдова может аннулировать заключенное в 2014 году соглашение об ассоциации с ЕС для принятия "дорожной карты" сотрудничества с Евразийским экономическим сообществом.

По его словам, соглашение с Евросоюзом не дало Молдове никаких плюсов.