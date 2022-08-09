Прем'єр-міністр Косова, заявив про високий ризик нового конфлікту із Сербією

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 4404 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 55074 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 103091 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 155024 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 154316 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 161030 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 141672 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 113379 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 106652 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 294397 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 105045 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 74539 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 154772 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 64017 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 51989 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 154772 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 294371 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 557983 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 502906 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 704420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 26159 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 74539 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 105045 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 139345 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 153121 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Прем'єр-міністр Косова, заявив про високий ризик нового конфлікту із Сербією

Прем'єр-міністр Косова, заявив про високий ризик нового конфлікту із Сербією

Київ • УНН

 • 171046 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Альбін Курті заявив, що ризик нового конфлікту між Косово та Сербією високий, оскільки ситуація у цьому районі змінилася після війни в Україні, передає УНН.

Деталі

Курті прокоментував зростання напруженості між двома країнами за останні кілька тижнів в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

«Ризик нового конфлікту між Косово та Сербією високий. Було б безвідповідально, якби я сказав інакше, особливо після того, як світ побачив, що росія зробила з Україною», - сказав Курті.

Стверджуючи, що за напруженістю, яку вони зазнали у відносинах із Сербією, стоїть росія, Курті зазначив, що «до вторгнення в Україну можливостей було мало, але тепер ситуація змінилася».

Наголосивши, що наступного тижня у Брюсселі відбудеться зустріч із загальної ситуації в косовсько-сербських відносинах, Курті висловив сподівання, що «це допоможе знизити напруженість».

Прем'єр Косово додав, що членство в НАТО сприятиме досягненню міцного миру.

Що передувало

Напруженість у відносинах між Белградом та Приштиною загострилася наприкінці липня напередодні запланованого Косовом введення в дію нового закону, який зобов'язує всіх, включаючи сербів, які проживають у Косові, мати косовське посвідчення особи та номерний знак.

Пізніше Косово оголосило, що ухвалило рішення відкласти введення нових заходів до 1 вересня.

Косово, населене переважно албанцями, відокремилося від Сербії у 1999 році і оголосило про свою незалежність у 2008 році.

Воно визнано більш ніж 100 країнами, включаючи США, Велику Британію, Францію, Німеччину та Туреччину. Сербія не визнала та продовжує претендувати на його територію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71