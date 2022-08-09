Прем'єр-міністр Косова, заявив про високий ризик нового конфлікту із Сербією
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Альбін Курті заявив, що ризик нового конфлікту між Косово та Сербією високий, оскільки ситуація у цьому районі змінилася після війни в Україні, передає УНН.
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Курті прокоментував зростання напруженості між двома країнами за останні кілька тижнів в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.
«Ризик нового конфлікту між Косово та Сербією високий. Було б безвідповідально, якби я сказав інакше, особливо після того, як світ побачив, що росія зробила з Україною», - сказав Курті.
Стверджуючи, що за напруженістю, яку вони зазнали у відносинах із Сербією, стоїть росія, Курті зазначив, що «до вторгнення в Україну можливостей було мало, але тепер ситуація змінилася».
Наголосивши, що наступного тижня у Брюсселі відбудеться зустріч із загальної ситуації в косовсько-сербських відносинах, Курті висловив сподівання, що «це допоможе знизити напруженість».
Прем'єр Косово додав, що членство в НАТО сприятиме досягненню міцного миру.
Що передувало
Напруженість у відносинах між Белградом та Приштиною загострилася наприкінці липня напередодні запланованого Косовом введення в дію нового закону, який зобов'язує всіх, включаючи сербів, які проживають у Косові, мати косовське посвідчення особи та номерний знак.
Пізніше Косово оголосило, що ухвалило рішення відкласти введення нових заходів до 1 вересня.
Косово, населене переважно албанцями, відокремилося від Сербії у 1999 році і оголосило про свою незалежність у 2008 році.
Воно визнано більш ніж 100 країнами, включаючи США, Велику Британію, Францію, Німеччину та Туреччину. Сербія не визнала та продовжує претендувати на його територію.