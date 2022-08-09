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Премьер-министр Косово заявил о высоком риске нового конфликта с Сербией

Премьер-министр Косово заявил о высоком риске нового конфликта с Сербией

Киев • УНН

 • 171045 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Премьер-министр Альбин Курти заявил, что риск нового конфликта между Косово и Сербией высок, поскольку ситуация в этом районе изменилась после войны в Украине, передает УНН.

Детали

Курти прокомментировал рост напряженности между двумя странами за последние несколько недель в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Риск нового конфликта между Косово и Сербией высок. Было бы безответственно, если бы я сказал иначе, особенно после того, как мир увидел, что россия сделала с Украиной», - сказал Курти.

Утверждая, что за напряженностью, которую они испытали в отношениях с Сербией, стоит россия, Курти отметил, что «до вторжения в Украину возможностей было мало, но теперь ситуация изменилась».

Отметив, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча по общей ситуации в косовско-сербских отношениях, Курти выразил надежду, что «это поможет снизить напряженность».

Премьер Косово добавил, что членство в НАТО будет способствовать достижению крепкого мира.

Что предшествовало

Напряженность в отношениях между Белградом и Приштиной обострилась в конце июля накануне запланированного Косово введение в действие нового закона, обязывающего всех, включая сербов, проживающих в Косово, иметь косовское удостоверение личности и номерной знак.

Позже Косово объявило, что приняло решение отложить введение новых мер до 1 сентября.

Косово, населенное преимущественно албанцами, отделилось от Сербии в 1999 году и объявило о своей независимости в 2008 году.

Оно признано более 100 странами, включая США, Великобританию, Францию, Германию и Турцию. Сербия не признала и продолжает претендовать на его территорию.

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