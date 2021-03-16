Прем'єр-міністр Естонії заразилася коронавірусом

Цитата

“Сьогодні я приєднуюся до тисяч естонців, які мають позитивний результат по тесту на коронавірус”, — написала Каллас.

За словами прем’єра, у неї невелика температура, однак загальне самопочуття добре. До одужання Каллас буде перебувати на карантині, а виконувати обов’язки глави уряду вона планує віддалено.

Доповнення

В Естонії з 11 березня влада ввела локдаун терміном на місяць через “британський” штам коронавірусу.

За розпорядженням уряду, навчальні заклади перевели на дистанційний режим. Також громадян попросили зберігати соціальну дистанцію на вулиці і пересуватися компаніями не більше двох осіб. На час дії обмежень в Естонії будуть закриті магазини, за винятком точок продажу товарів першої необхідності. Будуть також закриті підприємства громадського харчування, спортзали, басейни і розважальні установи.