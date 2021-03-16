Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом

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“Сегодня я присоединяюсь к тысячам эстонцев, которые имеют положительный результат по тесту на коронавирус”, — написала Каллас.

По словам премьера, у неё небольшая температура, однако общее самочувствие хорошее. До выздоровления Каллас будет находиться на карантине, а исполнять обязанности главы правительства она планирует удаленно.

Дополнение

В Эстонии с 11 марта власть ввела локдаун сроком на месяц из-за “британского” штамма коронавируса.

По распоряжению правительства, учебные заведения перевели на дистанционный режим. Также граждан попросили сохранять социальную дистанцию на улице и передвигаться компаниями не более двух человек. На время действия ограничений в Эстонии будут закрыты магазины, за исключением точек продажи товаров первой необходимости. Будут также закрыты предприятия общественного питания, спортзалы, бассейны и развлекательные учреждения.