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Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом

Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Сегодня я присоединяюсь к тысячам эстонцев, которые имеют положительный результат по тесту на коронавирус”, — написала Каллас.

По словам премьера, у неё небольшая температура, однако общее самочувствие хорошее. До выздоровления Каллас будет находиться на карантине, а исполнять обязанности главы правительства она планирует удаленно.

Дополнение

В Эстонии с 11 марта власть ввела локдаун сроком на месяц из-за “британского” штамма коронавируса.

По распоряжению правительства, учебные заведения перевели на дистанционный режим. Также граждан попросили сохранять социальную дистанцию на улице и передвигаться компаниями не более двух человек. На время действия ограничений в Эстонии будут закрыты магазины, за исключением точек продажи товаров первой необходимости. Будут также закрыты предприятия общественного питания, спортзалы, бассейны и развлекательные учреждения.

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