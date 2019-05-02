Прем'єр Малайзії: Ізраїль - варварська, зверхня і терористична держава
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Політика Ізраїлю “спровокувала зростання злочинності на грунті ксенофобії, акти геноциду і злочинів проти людяності в усьому світі”. Про це сказав прем’єр-міністр Малайзії Махатхір Мухаммед, виступаючи на щорічній Молодіжній конференції на тему “Побудуй майбутнє”, організованій аналітичним центром Al Sharq Forum в Куала-Лумпурі, передає УНН з посиланням на турецьке агентство Anadolu.
Політик назвав Ізраїль “варварською, зарозумілою і терористичною державою”.
Глава малайзійського уряду зазначив далі, що “Арабська весна” призвела до дестабілізації ситуації в ряді країн, в першу чергу в Ємені, Сирії, Єгипті, де на тлі воєн, конфліктів і кровопролиття, правлять диктатори.
Політик нагадав, що дестабілізація ситуації на Близькому Сході почалася в 2001-2003 роках з втручання Коаліції на чолі з США в ситуацію в Іраку і Афганістані.
“У таких країнах, як Сирія, Лівія і Ємен триває гуманітарна трагедія, світова спільнота лише споглядає те, що відбувається”, — сказав малайзійський прем’єр.
Махатхир Мухаммед вважає, що причиною трагедії населення країн Близького Сходу є втручання зовнішніх сил у справи їхніх країн.
“Під маскою захисту демократії і прав людини зовнішні сили намагаються домогтися власних інтересів. „Арабська весна“ сформувала ґрунт для катастроф в регіоні. Першопричина трагедій в регіоні — відсутність справедливості для Палестини”, — зазначив політик.
Як інформував УНН, 22 квітня Президент провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю.