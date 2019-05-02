Прем'єр Малайзії: Ізраїль - варварська, зверхня і терористична держава

КИЇВ. 2 травня. УНН. Політика Ізраїлю “спровокувала зростання злочинності на грунті ксенофобії, акти геноциду і злочинів проти людяності в усьому світі”. Про це сказав прем’єр-міністр Малайзії Махатхір Мухаммед, виступаючи на щорічній Молодіжній конференції на тему “Побудуй майбутнє”, організованій аналітичним центром Al Sharq Forum в Куала-Лумпурі, передає УНН з посиланням на турецьке агентство Anadolu.