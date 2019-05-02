Премьер Малайзии Израиль - варварская, пренебрежительное и террористическое государство

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Политика Израиля “спровоцировала рост преступности на почве ксенофобии, акты геноцида и преступлений против человечности во всем мире”. Об этом сказал премьер-министр Малайзии Махатхир Мухаммед, выступая на ежегодной Молодежной конференции на тему “Построй будущее”, организованной аналитическим центром Al Sharq Forum в Куала-Лумпуре, передает УНН со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Политик назвал Израиль “варварской, высокомерной и террористическим государством”.

Глава малайзийского правительства отметил далее, что “Арабская весна” привела к дестабилизации ситуации в ряде стран, в первую очередь в Йемене, Сирии, Египте, где на фоне войн, конфликтов и кровопролития, правят диктаторы.

Политик напомнил, что дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке началась в 2001-2003 годах с вмешательства Коалиции во главе с США в ситуацию в Ираке и Афганистане.

"В таких странах, как Сирия, Ливия и Йемен продолжается гуманитарная трагедия, мировое сообщество лишь созерцает происходящее“,- сказал малазийский премьер.

Махатхир Мухаммед считает, что причиной трагедии населения стран Ближнего Востока является вмешательство внешних сил в дела их стран.

“Под маской защиты демократии и прав человека внешние силы пытаются добиться собственных интересов. „Арабская весна“ сформировала почву для катастроф в регионе. Первопричина трагедий в регионе — отсутствие справедливости для Палестины”, — отметил политик.

Как информировал УНН, 22 апреля Президент провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля.

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