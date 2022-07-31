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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Прем'єр Косово: найближчі дні можуть бути важкими, ми стикаємося з сербським націонал-шовінізмом

Прем'єр Косово: найближчі дні можуть бути важкими, ми стикаємося з сербським націонал-шовінізмом

Київ • УНН

 • 147667 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті у відеозверненні заявив, що найближчі дні можуть бути складними, оскільки Косово стикається з сербським шовінізмом, передає УНН.

Цитата

"Наступні години, дні та тижні можуть бути складними та проблематичними. Ми стикаємося з добре знайомим нам сербським націонал-шовінізмом. Ми будемо працювати день і ніч, і разом нам вдається підтримувати закон і порядок", - заявив Курті.

Деталі

Також він також додав, що головними відповідальними за заворушення є президент Сербії Олександр Вучич і директор Офісу з Косово і Метохії Петар Петкович.

Доповнення

На кордоні Сербії та Косова відбуваються збройні сутички. Близько 17.30 за місцевим часом пролунав сигнал повітряної тривоги. ЗМІ пишуть, що чути звуки пострілів у місті Нові-Пазар, на півдні Сербії, неподалік кордону з Косово.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В поліції Косово заявили про стрілянину по її підрозділах

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