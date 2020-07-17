Прем'єр Хорватії запросив Зеленського в гості
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У вівторок, 14 липня, відбулася телефонна розмова між Президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем. Про це в коментарі УНН повідомив почесний консул України в Хорватії Івиця Пирич.
За словами співрозмовника, спілкування пройшло в дуже дружній тональності.
Прем'єр-міністр Андрій Пленкович підтвердив, що Хорватія продовжить своє сприяння Україні на її європейському шляху і що він хотів би використовувати наявний у його країни досвід, щоб допомогти в процесі досягнення миру і мирної реінтеграції на південному сході України.
Також Пленкович закликав українські компанії ще активніше скористатися географічним положенням Хорватії для виходу на ринки Європейського Союзу. Зокрема, взаємного співробітництва в галузі суднобудування, енергетики та інших секторах, що викликають взаємний інтерес. З іншого боку, він пообіцяв повну підтримку очолюваного ним уряду Хорватії в підтримці інвестиційних планів щодо України.
Зеленський, в свою чергу подякував, за велику допомогу Хорватії в просуванні українських інтеграційних намірів в ЄС, зазначивши, що є всі передумови для успішної реалізації великих планів в економічній і культурно-соціальної областях.
Голова кабінету міністрів Хорватії запросив Президента України відвідати з офіційним візитом Хорватію.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський висловив подяку прем'єр-міністру Хорватії Андрію Пленковичу за розуміння необхідності переглянути умови для українських туристів, введені у зв'язку з COVID-19 і назвав країну "магнітом" для українських туристів.