Прем'єр Ізраїлю звільнив ключового міністра за рішенням суду

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Лідер ультраортодоксальної єврейської партії ШАС Дері відіграв ключову роль у поверненні Нетаньягу до влади після виборів в Ізраїлі 1 листопада.

Прем'єр-міністр призначив його міністром охорони здоров'я та внутрішніх справ минулого місяця, але в середу Верховний суд заявив, що Нетаньягу «має усунути Дері з посади» через нещодавнє засудження за ухилення від сплати податків.

«З тяжким серцем, з великою скорботою та надзвичайно тяжким почуттям я змушений перевести вас з посади міністра», - сказав Нетаньяху Дері під час засідання кабінету міністрів, згідно з заявою канцелярії прем'єр-міністра.

Пізніше Дері сказав, що продовжуватиме просувати програму уряду та відвідувати регулярні зустрічі лідерів коаліційних партій.

«Жодне судове рішення не завадить мені служити (моїм виборцям)», - вказав він у своїй заяві.

Минулого року Дері був оштрафований на 180 тисяч шекелів (50 тисяч доларів) і відмовився від свого місця в парламенті, але знову балотувався на виборах у листопаді.

Судді заявили, що політик вдав, що мав намір піти з політики, щоб отримати м'якше покарання.

Минулого місяця законодавці ухвалили закон, який дозволяє будь-кому, хто засуджений за злочини, але не засуджений до позбавлення волі, обіймати посаду міністра.

«Воля народу»

Нетаньягу заявив у неділю, що рішення, яке дозволяє партії Дері залишитися в уряді, «ігнорує волю народу».

Прем'єр додав, що намагатиметься знайти будь-який законний спосіб для Дері, як і раніше, «вносити внесок у Державу Ізраїль».

Нетаньягу не став одразу уточнювати, яку роль може зіграти Дері чи хто візьме на себе портфелі в галузі охорони здоров'я та внутрішніх справ.

Попередник Нетаньягу Яїр Лапід назвав нинішній уряд «цирком».

«Сьогодні Нетаньяху... має призначити на повну ставку міністра охорони здоров'я та міністра внутрішніх справ», - заявив лідер опозиції Лапід у відео, опублікованому у Twitter.

«Громадяни Ізраїлю не повинні розплачуватись за корупцію та безлад цього уряду», - додав він.

Доповнення

Дері займав кілька міністерських постів за свою багаторічну кар'єру, зокрема після семирічної заборони після ув'язнення за отримання хабарів.

2000 року його засудили до трьох років, але термін скоротили на третину за зразкову поведінку.

Нетаньягу, який вже обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю найдовше, повернувся до влади на чолі коаліції ультраортодоксальних партій та альянсу вкрай правих.

Сам прем'єр-міністр наразі постає перед судом за хабарництво, шахрайство та зловживання довірою.

В Ізраїлі, де немає конституції, Верховний суд має право скасовувати закони, які він вважає дискримінаційними або необґрунтованими.