Премьер Израиля уволил ключевого министра по решению суда

Детали

Лидер ультраортодоксальной еврейской партии ШАС Дери сыграл ключевую роль в возвращении Нетаньяху к власти после выборов в Израиле 1 ноября.

Премьер-министр назначил его министром здравоохранения и внутренних дел в прошлом месяце, но в среду Верховный суд заявил, что Нетаньяху «должен отстранить Дери от должности» из-за недавнего осуждения за уклонение от уплаты налогов.

«С тяжелым сердцем, с большой скорбью и чрезвычайно тяжелым чувством я вынужден перевести вас с должности министра», - сказал Нетаньяху Дери во время заседания кабинета министров, согласно заявлению канцелярии премьер-министра.

Позже Дери сказал, что будет продолжать продвигать программу правительства и посещать регулярные встречи лидеров коалиционных партий.

«Ни одно судебное решение не помешает мне служить (моим избирателям)», - указал он в своем заявлении.

В прошлом году Дери был оштрафован на 180 тысяч шекелей (50 тысяч долларов) и отказался от своего места в парламенте, но снова баллотировался на выборах в ноябре.

Судьи заявили, что политик сделал вид, что намеревался уйти из политики, чтобы получить более мягкое наказание.

В прошлом месяце законодатели приняли закон, который позволяет любому, кто осужден за преступления, но не приговорен к лишению свободы, занимать должность министра.

«Воля народа»

Нетаньяху заявил в воскресенье, что решение, которое позволяет партии Дери остаться в правительстве, «игнорирует волю народа».

Премьер добавил, что постарается найти любой законный способ для Дери, как и раньше, «вносить вклад в Государство Израиль».

Нетаньяху не стал сразу уточнять, какую роль может сыграть Дери или кто возьмет на себя портфели в области здравоохранения и внутренних дел.

Предшественник Нетаньяху Яир Лапид назвал нынешнее правительство «цирком».

«Сегодня Нетаньяху... должен назначить на полную ставку министра здравоохранения и министра внутренних дел», - заявил лидер оппозиции Лапид в видео, опубликованном в Twitter.

«Граждане Израиля не должны расплачиваться за коррупцию и беспорядок этого правительства», - добавил он.

Дополнение

Дери занимал несколько министерских постов за свою многолетнюю карьеру, в том числе после семилетнего запрета после заключения в тюрьму за получение взяток.

В 2000 году его приговорили к трем годам, но срок сократили на треть за примерное поведение.

Нетаньяху, который уже занимал пост премьер-министра Израиля дольше всех, вернулся к власти во главе коалиции ультраортодоксальных партий и альянса крайне правых.

Сам премьер-министр сейчас предстал перед судом за взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием.

В Израиле, где нет конституции, Верховный суд имеет право упразднять законы, которые он считает дискриминационными или необоснованными.