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Премьер Израиля уволил ключевого министра по решению суда

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 января. УНН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в воскресенье уволил с должности главного министра в соответствии с решением Верховного суда против назначения Арье Дери, которое потрясло новосформированное правительство. Об этом пишет The Times of Israel, информирует УНН.

Премьер Израиля уволил ключевого министра по решению суда

Детали

Лидер ультраортодоксальной еврейской партии ШАС Дери сыграл ключевую роль в возвращении Нетаньяху к власти после выборов в Израиле 1 ноября.

Премьер-министр назначил его министром здравоохранения и внутренних дел в прошлом месяце, но в среду Верховный суд заявил, что Нетаньяху «должен отстранить Дери от должности» из-за недавнего осуждения за уклонение от уплаты налогов.

«С тяжелым сердцем, с большой скорбью и чрезвычайно тяжелым чувством я вынужден перевести вас с должности министра», - сказал Нетаньяху Дери во время заседания кабинета министров, согласно заявлению канцелярии премьер-министра.

Позже Дери сказал, что будет продолжать продвигать программу правительства и посещать регулярные встречи лидеров коалиционных партий.

«Ни одно судебное решение не помешает мне служить (моим избирателям)», - указал он в своем заявлении.

В прошлом году Дери был оштрафован на 180 тысяч шекелей (50 тысяч долларов) и отказался от своего места в парламенте, но снова баллотировался на выборах в ноябре.

Судьи заявили, что политик сделал вид, что намеревался уйти из политики, чтобы получить более мягкое наказание.

В прошлом месяце законодатели приняли закон, который позволяет любому, кто осужден за преступления, но не приговорен к лишению свободы, занимать должность министра.

«Воля народа»

Нетаньяху заявил в воскресенье, что решение, которое позволяет партии Дери остаться в правительстве, «игнорирует волю народа».

Премьер добавил, что постарается найти любой законный способ для Дери, как и раньше, «вносить вклад в Государство Израиль».

Нетаньяху не стал сразу уточнять, какую роль может сыграть Дери или кто возьмет на себя портфели в области здравоохранения и внутренних дел.

Предшественник Нетаньяху Яир Лапид назвал нынешнее правительство «цирком».

«Сегодня Нетаньяху... должен назначить на полную ставку министра здравоохранения и министра внутренних дел», - заявил лидер оппозиции Лапид в видео, опубликованном в Twitter.

«Граждане Израиля не должны расплачиваться за коррупцию и беспорядок этого правительства», - добавил он.

Дополнение

Дери занимал несколько министерских постов за свою многолетнюю карьеру, в том числе после семилетнего запрета после заключения в тюрьму за получение взяток.

В 2000 году его приговорили к трем годам, но срок сократили на треть за примерное поведение.

Нетаньяху, который уже занимал пост премьер-министра Израиля дольше всех, вернулся к власти во главе коалиции ультраортодоксальных партий и альянса крайне правых.

Сам премьер-министр сейчас предстал перед судом за взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием.

В Израиле, где нет конституции, Верховный суд имеет право упразднять законы, которые он считает дискриминационными или необоснованными.

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