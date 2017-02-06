Прем'єр Ізраїлю сподівається на підтримку США та Британії у протидії Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей він хоче досягти спільного відповіді на ракетні випробування Ірану. На його думку, найкращим варіантом буде тристороння заява Ізраїлю, Великобританії і США, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Б.Нетаньяху проведе зустрічі з Т.Мей і міністром закордонних справ Британії Борисом Джонсоном 6 лютого, а 15 лютого він відвідає з офіційним візитом Білий будинок.
Прем'єр висловив сподівання, що за час поїздок він зможе обговорити відповідь дій Ірану.
За словами Б.Нетаньяху, Іран своєю агресією пробує межі терпіння країн Заходу.
Нагадаємо, у 2015 році Ізраїль намагався заблокувати рішення лідерів ЄС і США з ядерної домовленості з Іраном. Договір передбачав зняття санкцій з Ірану у відповідь на його обіцянки припинити розробку ядерної зброї і допускати перевіряючих на об'єкти ядерних досліджень. Тепер Б.Нетаньяху сподівається на більш сувору політику нового глави Білого дому по відношенню до Ірану.
Дональд Трамп під час своєї президентської кампанії неодноразово згадував про можливості переглянути ядерну угоду з Іраном.