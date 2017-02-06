Премьер Израиля надеется на поддержку США и Великобритании в противодействии Ирану

Б.Нетаньяху проведет встречи с Т.Мэй и министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном 6 февраля, а 15 февраля он посетит с официальным визитом Белый дом.

Премьер выразил надежду, что за время поездок он сможет обсудить ответные действия Ирану.

По словам Б.Нетаньяху, Иран своей агрессией испытывает пределы терпения стран Запада.

Напомним, в 2015 году Израиль пытался заблокировать решение лидеров ЕС и США по ядерной договоренности с Ираном. Договор предусматривал снятие санкций с Ирана в ответ на его обещания прекратить разработку ядерного оружия и допускать проверяющих на объекты ядерных исследований. Теперь Нетаньяху надеется на более строгую политику нового главы Белого дома по отношению к Ирану.

Дональд Трамп во время своей президентской кампании неоднократно упоминал о возможности пересмотреть ядерную сделку с Ираном .