Премьер Израиля надеется на поддержку США и Великобритании в противодействии Ирану
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй он хочет достичь общего ответа на ракетные испытания Ирана. По его мнению, лучшим вариантом будет трехсторонняя заявление Израиля, Великобритании и США, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Б.Нетаньяху проведет встречи с Т.Мэй и министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном 6 февраля, а 15 февраля он посетит с официальным визитом Белый дом.
Премьер выразил надежду, что за время поездок он сможет обсудить ответные действия Ирану.
По словам Б.Нетаньяху, Иран своей агрессией испытывает пределы терпения стран Запада.
Напомним, в 2015 году Израиль пытался заблокировать решение лидеров ЕС и США по ядерной договоренности с Ираном. Договор предусматривал снятие санкций с Ирана в ответ на его обещания прекратить разработку ядерного оружия и допускать проверяющих на объекты ядерных исследований. Теперь Нетаньяху надеется на более строгую политику нового главы Белого дома по отношению к Ирану.
Дональд Трамп во время своей президентской кампании неоднократно упоминал о возможности пересмотреть ядерную сделку с Ираном .