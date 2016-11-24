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Прем'єр Ізраїлю прирівняв підпали до терактів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Ізраїльське керівництво вважатиме будь-які підпали терактами. Про це заявив прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.

Прем'єр Ізраїлю прирівняв підпали до терактів

“Я хочу голосно і виразно заявити, що будь-яку пожежу, викликану підпалом, або підбурювання до підпалу — це в усіх відношеннях тероризм. І ми будемо відповідним чином до цього ставитися”, — сказав він.

Він також зазначив, що відповідні інструкції були спрямовані поліції, антитерористичним службам і армії.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову відправити два українських літака для гасіння пожежі навколо Хайфи в Ізраїлі.

Як повідомляв УНН, через сильні пожежі в ізраїльському місті Хайфа евакуйовано близько 50 тисяч осіб. У безпечне місце доставлені люди як з житлових будинків, так і громадських установ, таких як школи і університети.

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