Прем'єр Ізраїлю прирівняв підпали до терактів

“Я хочу голосно і виразно заявити, що будь-яку пожежу, викликану підпалом, або підбурювання до підпалу — це в усіх відношеннях тероризм. І ми будемо відповідним чином до цього ставитися”, — сказав він.

Він також зазначив, що відповідні інструкції були спрямовані поліції, антитерористичним службам і армії.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову відправити два українських літака для гасіння пожежі навколо Хайфи в Ізраїлі.

Як повідомляв УНН, через сильні пожежі в ізраїльському місті Хайфа евакуйовано близько 50 тисяч осіб. У безпечне місце доставлені люди як з житлових будинків, так і громадських установ, таких як школи і університети.