Прем'єр Ізраїлю прирівняв підпали до терактів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Ізраїльське керівництво вважатиме будь-які підпали терактами. Про це заявив прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
“Я хочу голосно і виразно заявити, що будь-яку пожежу, викликану підпалом, або підбурювання до підпалу — це в усіх відношеннях тероризм. І ми будемо відповідним чином до цього ставитися”, — сказав він.
Він також зазначив, що відповідні інструкції були спрямовані поліції, антитерористичним службам і армії.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову відправити два українських літака для гасіння пожежі навколо Хайфи в Ізраїлі.
Як повідомляв УНН, через сильні пожежі в ізраїльському місті Хайфа евакуйовано близько 50 тисяч осіб. У безпечне місце доставлені люди як з житлових будинків, так і громадських установ, таких як школи і університети.