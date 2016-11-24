Премьер Израиля приравнял поджоги к терактам

"Я хочу громко и отчетливо заявить, что любой пожар, вызванный поджогом или подстрекательство к поджогу - это во всех отношениях терроризм. И мы будем соответствующим образом к этому относиться ", - сказал он.

Он также отметил, что соответствующие инструкции были направлены полиции, антитеррористическим службам и армии.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поручил министру внутренних дел Арсена Авакова отправить два украинских самолета для тушения пожара вокруг Хайфы в Израиле.

Как сообщал УНН, из-за сильных пожара в израильском городе Хайфа эвакуировано около 50 000 человек. В безопасное место доставлены люди как из жилых домов, так и общественных учреждений, таких как школы и университеты.