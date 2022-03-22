Прем'єр Ізраїлю планує можливу поїздку до Києва - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет попросив чиновників спецслужби Шабак (Shin Bet) підготуватися до його можливого візиту до Києва для переговорів про припинення вогню, пише Times of Israel, інформує УНН.
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Як вказується, хоча візит все ще є віддаленою можливістю, розмови про можливу поїздку активізувалися у вихідні. Про це першим повідомив сайт новин Ynet.
Повідомляється, що ізраїльські чиновники у сфері безпеки вважають, що такий візит був би кошмаром у плані безпеки з огляду на російські бомбардування.
Зазначається, що Бенет хотів би використати поїздку для поштовху щодо переговорів з росією. Згідно з повідомленням, ізраїльські чиновники повідомили українським колегам, що Бенет не вирушить у поїздку "для фотосесії" і відвідає, лише якщо сторони будуть близькі до досягнення угоди, щоб допомогти підштовхнути їх до фінішу.
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Бенет уже їздив до Москви на зустріч з президентои росії володимиром путіним.