Премьер Израиля планирует возможную поездку в Киев - СМИ

Детали

Как указывается, хотя визит все еще является отдаленной возможностью, разговоры о возможной поездке активизировались в выходные. Об этом первым сообщил сайт новостей Ynet.

Сообщается, что израильские чиновники в сфере безопасности считают, что такой визит был бы кошмаром в плане безопасности ввиду российских бомбардировок.

Отмечается, что Бенет хотел бы использовать поездку для толчка по переговорам с россией. Согласно сообщению, израильские чиновники сообщили украинским коллегам, что Бенет не отправится в поездку "для фотосессии" и посетит, только если стороны будут близки к достижению соглашения, чтобы помочь подтолкнуть их к финишу.

Ранее

Бенет уже ездил в Москву на встречу с президентом россии владимиром путиным.