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Прем’єр Іспанії закликав каталонців не голосувати за сепаратистів на дострокових виборах

Прем’єр Іспанії закликав каталонців не голосувати за сепаратистів на дострокових виборах

Київ • УНН

 • 8908 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав каталонців не підтримувати сепаратистів на позачергових виборах до регіонального парламенту в грудні, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Виступаючи 12 листопада в Барселоні на засіданні очолюваної ним Народної партії, Рахой закликав "мовчазну більшість" "перетворити свій голос на голосування".

Рахой відвідує Каталонію вперше з того часу, як його уряд запровадив пряме правління в регіоні два тижні тому.

Іспанська влада затримала декількох каталонських лідерів через рішення місцевого уряду про одностороннє проголошення незалежності минулого місяця. Їм загрожують обвинувачення, зокрема, у заворушеннях і зловживання державними коштами.

За оцінками поліції, близько 750 тисяч демонстрантів вийшли на вулиці Барселони 11 листопада, щоб вимагати звільнення політиків з-під варти.

Нагадаємо, Маріано Рахой прибув до Барселони у неділю об 11.00, щоб показати підтримку кампанії власної партії "Народна партія" напередодні дострокових регіональних виборів, що відбудуться наступного місяця.

Прем’єр лише відвідає презентацію кандидата від власної партії, яка відбудеться в готелі, і не буде робити публічних виступів у місті.

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