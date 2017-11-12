Прем’єр Іспанії закликав каталонців не голосувати за сепаратистів на дострокових виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав каталонців не підтримувати сепаратистів на позачергових виборах до регіонального парламенту в грудні, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Виступаючи 12 листопада в Барселоні на засіданні очолюваної ним Народної партії, Рахой закликав "мовчазну більшість" "перетворити свій голос на голосування".
Рахой відвідує Каталонію вперше з того часу, як його уряд запровадив пряме правління в регіоні два тижні тому.
Іспанська влада затримала декількох каталонських лідерів через рішення місцевого уряду про одностороннє проголошення незалежності минулого місяця. Їм загрожують обвинувачення, зокрема, у заворушеннях і зловживання державними коштами.
За оцінками поліції, близько 750 тисяч демонстрантів вийшли на вулиці Барселони 11 листопада, щоб вимагати звільнення політиків з-під варти.
Нагадаємо, Маріано Рахой прибув до Барселони у неділю об 11.00, щоб показати підтримку кампанії власної партії "Народна партія" напередодні дострокових регіональних виборів, що відбудуться наступного місяця.
Прем’єр лише відвідає презентацію кандидата від власної партії, яка відбудеться в готелі, і не буде робити публічних виступів у місті.